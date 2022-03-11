Сумщина отримала 500 тонн гуманітарного вантажу

До області зокрема привезли медикаменти та харчові продукти.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що в область доставили 500 тонн гуманітарного вантажу.

Про це Живицький написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, приїхали основному це медикаменти, харчові продукти, дитяче харчування.

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"Пишаюся нашими волонтерами та дякую кожному, хто надає допомогу Сумщині в цей час. Постійна взаємодія волонтерських центрів і штабів - це справжня мережа допомоги... А ще, користуючись "зеленим коридором", на Сумщину приїхало 500 тон гуманітарного вантажу", - зазначив голова ОВА

Нагадаємо, 10 березня під час евакуації мирного населення із Сум "зеленим коридором" виїхали 2664 автомобілі, 54 – автобуси. Усього понад 12 тис людей. Це – колони з Краснопілля, Тростянця та обласного центру.

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