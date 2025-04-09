Сырский сказал, улучшилась ли ситуация с СЗЧ

СЗЧ, Иллюстативное фото / © http://dpsu.gov.ua/

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Ситуация с СЗЧ улучшилась после того, как уголовное наказание за самовольное оставление частей было отложено при возвращении на фронт. Это явление начало фиксироваться гораздо чаще.

Об этом Сырский сказал в интервью LB.ua.

"Военнослужащие начали возвращаться, значительно больше, и многие из них очень качественно воюют, показывают неплохие результаты", - отметил главнокомандующий ВСУ.

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Некоторые подразделения почти наполовину укомплектованы именно военнослужащими, которые самовольно покидали части.

Сырский добавил, что вернулись на фронт тысячи бойцов.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сейчас работают над тем, чтобы устранить негативные моменты в вопросе выплат для добровольцев 18-24 лет. Результат ожидается в ближайшее время — в течение месяца-двух.