"Там — ад", — Зеленский описал ситуацию на Донбассе

Украинский президент назвал бессмысленными жестокие бомбардировки и разрушения городов российскими оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил усиление давления российских оккупантов на Донбассе.

Об этом он говорил во время своего традиционного обращения вечером 19 мая.

По словам президента, в то время, когда Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в освобождении Харьковщины, на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление.

"Там ад, и это не преувеличение", — подчеркнул он.

В частности, Зеленский отметил жестокую и "абсолютно бессмысленную" бомбардировку Северодонецка, где только за один день было 12 погибших и десятки раненых. Такие действия оккупантов украинский президент считает военными преступлениями.

"Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны", — подчеркнул он.

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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 19 мая основные усилия противник сосредотачивал на Донецком направлении, где применял авиацию, артиллерию и минометы.

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