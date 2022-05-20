"Там — ад", — Зеленский описал ситуацию на Донбассе

Украинский президент назвал бессмысленными жестокие бомбардировки и разрушения городов российскими оккупантами.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил усиление давления российских оккупантов на Донбассе.
Об этом он говорил во время своего традиционного обращения вечером 19 мая.
По словам президента, в то время, когда Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в освобождении Харьковщины, на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление.
"Там ад, и это не преувеличение", — подчеркнул он.
В частности, Зеленский отметил жестокую и "абсолютно бессмысленную" бомбардировку Северодонецка, где только за один день было 12 погибших и десятки раненых. Такие действия оккупантов украинский президент считает военными преступлениями.
"Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны", — подчеркнул он.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 19 мая основные усилия противник сосредотачивал на Донецком направлении, где применял авиацию, артиллерию и минометы.
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