“Там — пекло”, - Зеленський описав ситуацію на Донбасі

Український президент назвав безглуздими жорстокі бомбардування і руйнування міст російськими окупантами.

Президент України Володимир Зеленський відзначив посилення тиску російських окупантів на Донбасі.

Про це він говорив під час свого традиційного звернення увечері 19 травня.

За словами президента, у той час, коли Збройні сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини, на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск.

“Там пекло, і це не перебільшення”, - наголосив він.

Зокрема, Зеленський відзначив жорстоке й “абсолютно безглузде” бомбардування Сєвєродонецька, де лише за один день було 12 загиблих та десятки поранених. Такі дії окупантів український президент вважає воєнними злочинами.

“Бомбардування й обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни”, - підкреслив він.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 19 травня основні зусилля противник зосереджував на Донецькому напрямку, де застосовував авіацію, артилерію та міномети.

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