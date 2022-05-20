“Там — пекло”, - Зеленський описав ситуацію на Донбасі

Український президент назвав безглуздими жорстокі бомбардування і руйнування міст російськими окупантами.
Президент України Володимир Зеленський відзначив посилення тиску російських окупантів на Донбасі.
Про це він говорив під час свого традиційного звернення увечері 19 травня.
За словами президента, у той час, коли Збройні сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини, на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск.
“Там пекло, і це не перебільшення”, - наголосив він.
Зокрема, Зеленський відзначив жорстоке й “абсолютно безглузде” бомбардування Сєвєродонецька, де лише за один день було 12 загиблих та десятки поранених. Такі дії окупантів український президент вважає воєнними злочинами.
“Бомбардування й обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни”, - підкреслив він.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 19 травня основні зусилля противник зосереджував на Донецькому напрямку, де застосовував авіацію, артилерію та міномети.
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