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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

Третью ночь подряд Харьков подвергается массированным обстрелам

Враг атаковал Харьков ударными беспилотниками.

Атака на Харьков 4 апреля

Атака на Харьков 4 апреля / © Олег Синєгубов

Последствия вражеских обстрелов 4 апреля в Новобаварском районе Харькова показал начальник Харьковской ОВД Олег Синенубов в сообщении в соцсетях.

"Оккупант продолжает воевать с мирными жителями Харьковщины", - заявил он.

Третью ночь подряд город подвергается массированным обстрелам.

Напомним, что атака на Харьков была максимально коварна: враг целился по домам. Все попадания – либо по многоэтажным домам, либо рядом с ними.

Дата публикации
Количество просмотров
31
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