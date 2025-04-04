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Третью ночь подряд Харьков подвергается массированным обстрелам
Враг атаковал Харьков ударными беспилотниками.
Последствия вражеских обстрелов 4 апреля в Новобаварском районе Харькова показал начальник Харьковской ОВД Олег Синенубов в сообщении в соцсетях.
"Оккупант продолжает воевать с мирными жителями Харьковщины", - заявил он.
Третью ночь подряд город подвергается массированным обстрелам.
Напомним, что атака на Харьков была максимально коварна: враг целился по домам. Все попадания – либо по многоэтажным домам, либо рядом с ними.