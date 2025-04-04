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Астрологический прогноз на 4 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя бросаться злыми словами и давать обещания, которые нельзя будет выполнит.
Символ дня: роза ветров.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: бирюза, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, особенно если не пускать их на самотек.
Питание дня: любая диета будет способствовать не только похудению, но и очищению организма.
Стрижка дня: стричься сегодня не стоит.
Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородными работами.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу — как в бизнесе, так и в любви.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, особенно если грамотно их расшифровать.
Табу дня: нельзя никого обманывать, даже преследуя благие намерения
Цитата дня: «Когда справедливость исчезает, не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни людей» (Иммануил Кант).
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