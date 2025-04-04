Астрологический прогноз на 4 апреля

Роза ветров / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя бросаться злыми словами и давать обещания, которые нельзя будет выполнит.

Символ дня: роза ветров.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: бирюза, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, особенно если не пускать их на самотек.

Питание дня: любая диета будет способствовать не только похудению, но и очищению организма.

Стрижка дня: стричься сегодня не стоит.

Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородными работами.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу — как в бизнесе, так и в любви.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, особенно если грамотно их расшифровать.

Табу дня: нельзя никого обманывать, даже преследуя благие намерения

Цитата дня: «Когда справедливость исчезает, не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни людей» (Иммануил Кант).

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