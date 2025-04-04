Астрологічний прогноз на 4 квітня

Троянди вітрів / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна кидатися злими словами та давати обіцянки, які не можна буде виконати.

Символ дня: Троянди вітрів.

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Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: бірюза, геліотроп.

За якусь частину тіла відповідає: легкі.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, пройдуть без наслідків, особливо якщо не пускати їх на самоплив.

Харчування дня: будь-яка дієта сприятиме не лише схуднення, а й очищення організму.

Стрижка дня: стригтися сьогодні не варто.

Дачні роботи дня: можна займатися будь-якими садово-городними роботами.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани, які приваблюють успіх – як у бізнесі, так і в коханні

Сни дня: сни ночі часто бувають пророчими, особливо якщо грамотно їх розшифрувати.

Табу дня: не можна нікого обманювати, навіть переслідуючи добрі наміри

Цитата дня: «Коли справедливість зникає, залишається нічого, що могло б надати цінність життя людей» (Імануїл Кант).

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