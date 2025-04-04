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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
31
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Третю ніч поспіль Харків зазнає масованих обстрілів

Ворог атакував Харків ударними безпілотниками.

Атака на Харків 4 квітня

Атака на Харків 4 квітня / © Олег Синєгубов

Наслідки ворожого обстрілу 4 квітня у Новобаварському районі Харкова показав начальник Харківської ОВА Олег Синєнубов у повідомленні у соцмережах.

“Окупант продовжує воювати з мирними жителями Харківщини”, — заявив він.

Третю ніч поспіль місто зазнає масованих обстрілів.

Нагадаємо, що атака на Харків була максимально підступна: ворог цілився по будинках. Всі влучання — або по багатоповерхових будинках, або поруч з ними.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
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