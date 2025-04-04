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- Війна
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Третю ніч поспіль Харків зазнає масованих обстрілів
Ворог атакував Харків ударними безпілотниками.
Наслідки ворожого обстрілу 4 квітня у Новобаварському районі Харкова показав начальник Харківської ОВА Олег Синєнубов у повідомленні у соцмережах.
“Окупант продовжує воювати з мирними жителями Харківщини”, — заявив він.
Третю ніч поспіль місто зазнає масованих обстрілів.
Нагадаємо, що атака на Харків була максимально підступна: ворог цілився по будинках. Всі влучання — або по багатоповерхових будинках, або поруч з ними.