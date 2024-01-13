У РФ есть ресурсы, чтобы поддерживать войну как минимум еще два года – Гетманцев

Несмотря на то, что нефтегазовые доходы России в 2023 году сократились почти на четверть, у государства-агрессора все еще есть достаточно ресурсов, чтобы как минимум в 2024-2025 годах поддерживать способность вести войну против Украины.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что доходы России в 2023 году от продажи нефти и газа составили 8,82 трлн рублей – это больше так называемого "базового уровня", но меньше плана (в законе РФ о бюджете было заложено 8,94 трлн. руб.) и на 2,8 трлн руб. (–23,9%) меньше, чем в 2022 году.

"В Минфине государства-агрессора это объяснили тем, что 2022 год был очень удачным для нефтегазовой отрасли: в его начале цена на нефть Urals не опускалась ниже $85 за баррель, а газ качался в Европу практически по довоенному графику почти пять месяцев. В 2023 годауситуация была гораздо хуже: нефть падала до $50 за баррель, а "Газпром" еще больше сократил экспорт – до уровня поздних советских времен", — объяснил Гетманцев.

Также читайте Сколько еще сможет воевать Россия: Буданов шокировал прогнозом

Также, в результате провала нефтегазовых доходов дефицит бюджета России второй год подряд превысил 3,2 трлн рублей, а всего за два года составил – более 6,5 трлн руб.

"К сожалению, есть и неутешительная новость – российский бюджет существенно поддержали не нефтегазовые доходы (в том числе в результате вливаний в ОПК, оборонно-промышленный комплекс – ред.). Они составляли 20,3 трлн руб. (+18,1% к плана, и на 25% больше, чем в 2022 г.) Эти дополнительные 3,1 трлн руб. позволили соответственно увеличить расходы (+3,3 трлн руб. к плану) и удержать дефицит в пределах, предусмотренных законом о бюджете., у государства-агрессорки все еще достаточно ресурсов, чтобы как минимум в 2024-2025 годах поддерживать способность вести войну", – рассказал глава комитета ВР.

Поэтому для Украины и наших партнеров очень важно, чтобы ограничения для российской экономики не остановились на 12-м пакете санкций – нужны новые и новые пакеты, перекрытие возможностей для обхода санкций, введенных ранее, конфискация активов банка России с их последующей передачей Украине, чтобы финансовые потери для России были гораздо более заметны и снижали ее потенциал продолжать военные действия, отметил Даниил Гетманцев.

Напомним, Буданов обратился к Западу из-за "усталости" от войны в Украине.

Читайте также ведущие новости дня: