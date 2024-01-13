РФ має ресурси, щоб підтримувати війну як мінімум ще два роки – Гетманцев

Попри те, що нафтогазові доходи Росії 2023 року скоротились майже на чверть, держава-агресорка все ще має достатньо ресурсів, щоб як мінімум 2024-2025 роках підтримувати спроможність вести війну проти України.

Про це розповів Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що доходи Росії 2023 року від продажу нафти та газу склали 8,82 трлн рублів – це більше так званого "базового рівня", але менше плану (у законі РФ про бюджет було закладено 8,94 трлн. руб.) і на 2,8 трлн руб. (–23,9%), менше, ніж 2022 року.

"У Мінфіні держави-агресора це пояснили тим, що 2022 рік був дуже вдалим для нафтогазової галузі: на його початку ціна на нафту Urals не опускались нижче $85 за барель, а газ качався до Європи практично за довоєнним графіком майже п'ять місяців. 2023 року ситуація була значно гіршою: нафта падала до $50 за барель, а "Газпром" ще більше скоротив експорт – до рівня пізніх радянських часів", - пояснив Гетманцев.

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Також, у результаті провалу нафтогазових доходів дефіцит бюджету Росії другий рік поспіль перевищив 3,2 трлн рублів а загалом за два роки склав – понад 6,5 трлн руб.

"На жаль, є і невтішна новина – російський бюджет суттєво підтримали не нафтогазові доходи (у тому числі в результаті вливань в ОПК, оборонно-промисловий комплекс - ред. ). Вони становили 20,3 трлн руб. (+18,1% до плану, та на 25% більше, ніж 2022 р.). Ці додаткові 3,1 трлн руб. дозволили відповідно збільшити витрати (+3,3 трлн руб. до плану) та утримати дефіцит у межах, передбачених законом про бюджет. На жаль, у держави-агресорки все ще достатньо ресурсів, щоб як мінімум 2024-2025 роках підтримувати спроможність вести війну", – розповів голова комітету ВР.

Тому для України і наших партнерів дуже важливо, щоб обмеження для російської економіки не зупинились на 12-му пакеті санкцій – потрібні нові й нові пакети, перекриття можливостей для обходу санкцій, запроваджених раніше, конфіскація активів банку Росії з їх подальшим передаванням Україні, щоб фінансові втрати для Росії були набагато більш помітними і знижували її потенціал продовжувати військові дії, зауважив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, Буданов звернувся до Заходу через "втому" від війни в Україні.

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