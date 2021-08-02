Убивал и пытал людей: дело главаря боевиков Безлера передали в суд

Террористу грозит пожизненное лишение свободы.
СБУ завершила досудебное расследование в отношении главаря боевиков так называемой "ДНР" Игоря Безлера.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Террориста подозревают в "жестоком обращении с гражданским населением, совмещенном с умышленным убийством".
По словам правоохранителей, Безлер вместе со своими сообщниками организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник убил потерпевшего.
Кроме того, в июля 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря боевики пытали и убили мужчину.
"За совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", — сообщили в СБУ.
Отметим, что осенью 2014 года появилась информация, что украинские спецслужбы ликвидировали Безлера. Однако в июле 2015-го в прессе со ссылкой на штаб АТО появились сообщения о возвращении террориста в Горловку. Где сейчас находится злоумышленник — неизвестно. Ранее в Сети писали, что Безлер может скрываться в оккупированном Крыму.
Напомним, что в оккупированном Донбассе готовили молодых "амазонок" для боевиков.