Убивал и пытал людей: дело главаря боевиков Безлера передали в суд

Террористу грозит пожизненное лишение свободы.

СБУ завершила досудебное расследование в отношении главаря боевиков так называемой "ДНР" Игоря Безлера.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Террориста подозревают в "жестоком обращении с гражданским населением, совмещенном с умышленным убийством".

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По словам правоохранителей, Безлер вместе со своими сообщниками организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник убил потерпевшего.

Кроме того, в июля 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря боевики пытали и убили мужчину.

"За совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", — сообщили в СБУ.

Отметим, что осенью 2014 года появилась информация, что украинские спецслужбы ликвидировали Безлера. Однако в июле 2015-го в прессе со ссылкой на штаб АТО появились сообщения о возвращении террориста в Горловку. Где сейчас находится злоумышленник — неизвестно. Ранее в Сети писали, что Безлер может скрываться в оккупированном Крыму.

Напомним, что в оккупированном Донбассе готовили молодых "амазонок" для боевиков.

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