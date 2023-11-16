Удар по Селидово: количество жертв снова увеличилось

Тело четвертой жертвы обнаружили под завалами дома в Селидово Покровского района Донецкой области. Дом разрушен российским ракетным ударом.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Количество погибших в результате удара по Селидово снова возросло — до четырех", — отметили спасатели.

Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Напомним, в ночь на 15 ноября россияне нанесли четыре ракетных удара по жилым кварталам Селидово. В городе повреждены или полностью разрушены 20 частных домов, 6 многоэтажек, автомобиль. Сначала было известно об одном погибшем и трех пострадавших. Позже под завалами дома обнаружили второго погибшего.

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