Украина ожидает присоединения к ENTSO-E в течение недели — Галущенко

Процесс синхронизации с европейской ENTSO-E находится на завершающей стадии.

Процесс синхронизации украинской энергетической системы с европейской ENTSO-E находится на завершающей стадии.

В течение недели Украина ожидает присоединения к ENTSO-E.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Украина уверенно двигается в направлении укрепления своей энергетической независимости.

"Сейчас заканчивается техническая подготовка синхронизации. Она должна завершиться в ближайшие несколько дней. Мы ожидаем, что в ближайшую неделю должно состояться наше присоединение", — отметил министр.

Галущенко также подчеркнул, что Европа также должна работать над своей энергонезависимостью, в частности, отказаться от российского газа.

"Мы предупреждали, что Россия использует газ как оружие. И вот сегодня это оружие уже на наших улицах... Европейцы просто должны принять для себя решения. Они просто должны отказаться от закупки российского газа и нефти. Возможности для диверсификации есть", — добавил. он.

Напомним, 24 февраля энергосистема Украины начала работу в изолированном режиме, отдельно от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E. Именно в этот день Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину.

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