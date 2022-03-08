Україна очікує на приєднання до ENTSO-E протягом тижня - Галущенко

Процес синхронізації з європейською ENTSO-E перебуває на завершальній стадії.

Процес синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-E перебуває на завершальній стадії.

Протягом тижня Україна очікує на приєднання до ENTSO-E.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Україна впевнено рухається у напрямку зміцнення своєї енергетичної незалежності.

"Зараз закінчується технічна підготовка синхронізації. Вона має завершитись протягом найближчих декількох днів. Ми очікуємо, що у найближчий тиждень має відбутись наше приєднання", - зазначив міністр.

Галущенко також наголосив, що Європа також працювати повинна над своєю енергонезалежністю, зокрема, відмовитись від російського газу.

"Ми попереджали, що Росія використовує газ як зброю. І от сьогодні ця зброя вже на наших вулицях... Європейці просто мають прийняти для себе рішення. Вони просто мають відмовитися від закупівлі російського газу і нафти. Можливості для диверсифікації є", - додав він.

Нагадаємо, 24 лютого енергосистема України почала працювати в ізольованому режимі, окремо від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E. Саме в цей день Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

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