Уровень ракетной угрозы остается очень высоким – ОК "Юг"

Ночью Россия вернула надводный корабль. По состоянию на утро 1 июня суммарный залп "Калибров" в Черном море – до 16.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Уровень ракетной угрозы остается очень высоким. Не имея убедительных успехов на линии боевого столкновения, враг пытается максимально давить и терроризирует тыловые регионы не менее прифронтовых, создавая впечатление своей мощности и непобедимости, все чаще применяет баллистику, выискивает тактику противодействия нашей ПВО ", — сказано в заявлении.

В ведомстве призвали не пренебрегать собственной безопасностью и соблюдать правила во время воздушной тревоги.

"ПОМНИТЕ: сигналы воздушной тревоги, ограничение правового режима военного положения — это забота о сохранении ВАШЕЙ жизни. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не помогайте врагу, берегите себя и верьте в Силы обороны!", — отметили в ОК "Юг".

Напомним, в ночь на 1 июня Россия снова нанесла удар по Киеву. Страна-агрессорка выпустила по столице 10 баллистических и крылатых ракет. Все цели были уничтожены, но их обломки нанесли вред. Они рухнули в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах Киева.