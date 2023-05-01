В Авдеевке разыскивают мальчика, которого прячут от эвакуации

В общей сложности, по словам Барабаша, из города до сих пор не выехал 1 781 человек.

Городские власти Авдеевки не могут найти ребенка, которого необходимо эвакуировать в безопасный район.

Об этом сказал мэр Виталий Барабаш в эфире украинского телемарафона.

12-летнего мальчика не могут найти в пределах принудительной эвакуации из опасного участка фронта.

"К сожалению, еще остается один ребенок. Это 12-летний мальчик, которого пока не можем найти. Уже перевернули весь город, всех родственников, друзей, кумовьев. Хоронят, меняют локации", — сообщил он.

По словам Барабаша, из города до сих пор не уехал 1 781 человек. Это то количество украинцев, которое официально может подтвердить ОВА, ведь они получают гуманитарную помощь. Еще ориентировочно там остаются 50-70 человек, которые не получат "гуманитарку".

Напомним, на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Враг нанес авиационный удар по самой Авдеевке, обстрелял Ласточкино, Первомайское и Карловку.

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