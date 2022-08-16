В Беларуси в небо поднялись истребители

В Беларуси поздно вечером вторника, 16 августа, в небо поднялись два истребителя.
По данным мониторинговой группы, истребители взлетели с белорусского аэродрома и улетели в юго-западном направлении. Пока неизвестно, это тренировочные полеты или есть другие обстоятельства для полетов.
Об этом сообщает Беларуськи Гаюн.
- 22:23 Барановичи, взлет истребителя, полет в юго-западном направлении.
- 22:26 Барановичи, взлет второго истребителя, полет в юго-западном направлении.
Напомним, угроза вторжения в Украину из Беларуси существовала раньше, есть сейчас и будет существовать в дальнейшем. Не исключено, что Россия может использовать территорию Беларуси для поздравлений с Днем Независимости Украины.
Добавим, как свидетельствуют спутниковые фото, на аэродроме "Зябровка" под Гомелем концентрируются значительные силы для нанесения ракетных ударов в ближайшие недели. По данным мониторинговой белорусской группы, на территории аэродрома до 14 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и около 60 ракет к ним. Из-за чего в Генеральном штабе ВСУ предупреждают украинцев о возможном массированном ракетном обстреле Украины с территории РБ.
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