У Білорусі в небо здійнялися винищувачі

За даними моніторингової групи, винищувачі злетіли з білоруського аеродрому і полетіли у південно-західному напрямку. Наразі невідомо, чи це - тренувальні польоти, чи є інші обставини для польотів.

Про це повідомляє Беларуські Гаюн.

22:23 Барановичі, зліт винищувача, політ у південно-західному напрямку.

22:26 Барановичі, зліт другого винищувача, політ у південно-західному напрямку.

Нагадаємо, загроза вторгнення до України з Білорусі існувала раніше, є наразі та існуватиме надалі. Не виключено, що Росія може використати територію Білорусі для "вітань" з Днем Незалежності України.

Додамо, як свідчать супутникові фото, на аеродромі "Зябровка" під Гомелем концентруються значні сили для завдання ракетних ударів найближчими тижнями. За даними моніторингової білоруської групи, на території аеродрому до 14 зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 і близько 60 ракет до них. Через що у Генеральному штабі ЗСУ попереджають українців про можливий масований ракетний обстріл України з території РБ.

Потужні вибухи в білоруському аеропорту "Зябрівка"

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