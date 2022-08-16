Нова "бавовна" в Криму: експерт пояснив, чим саме могли бути завдані удари

У вівторок, 16 серпня, в Криму пролунала серія вибухів – поблизу селища Азовське Джанкойського району горіла російська військова частина та склад боєприпасів, а в самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції. Пізніше на військовій авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму також лунали вибухи.

Військовий експерт Тарас Жовтенко у випуску ТСН о 19:30 за 16 серпня 2022 року пояснив, чим саме могли бути завдані удари. Чи це можуть бути легендарні HIMARS, чи інші ракети, чи безпілотники, чи, можливо, взагалі йдеться про роботу диверсійних груп?

"Я думаю, що в кожному конкретному випадку, це поєднання різного роду інструментарію, тому що по кожній конкретній географічній точці, по кожному конкретному військовому об'єкту є цілий ряд унікальних обставин, які впливають на те, як українські Збройні сили планують удар, планують знищення кожного конкретного російського військового об'єкта. Тому, я думаю, там, де це зручно, працює реактивна артилерія, і, відповідно, ті засоби ураження, які в нас є, там, де це зручно, можуть працювати Сили спеціальних операцій. Там, де можна досягти максимальної ефективності з поєднанням першого і другого, відбувається саме це", - пояснив експерт.

Зазначимо, що у Міноборони РФ сьогоднішні вибухи в Криму назвали диверсією.

Нагадаємо, Росія може посилити ракетні обстріли, як помсту за "бавовну" в Криму.

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