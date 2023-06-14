В части Украины объявили воздушную тревогу: карта

Украинцев призвали немедленно спуститься в укрытия.
В среду, 14 июня, в части Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударов баллистическими ракетами.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
На данный момент воздушную тревогу объявили в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами.
"Угроза применения баллистического оружия", – написал он.
Украинцев призывают пройти к укрытиям или быть в других безопасных местах.
Напомним, российская террористическая армия в ночь на 14 июня атаковала Одессу ракетами "Калибр". Оккупанты запустили по городу четыре ракеты, две из которых удалось сбить.
Также оккупанты ударили ракетами по Краматорску в Донецкой области. В результате произошло разрушение дома. Под завалами находились люди.
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