В эту зиму входим не в лучшем положении – Жорин о "наибольшем ужасе пехотинца"

Жорин пожаловался, что фортификационные укрепления так и не были сооружены на должном уровне, поэтому пехота сама вынуждена зарываться под обстрелами.
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин объяснил, какими будут боевые действия на фронте зимой.
Он подчеркнул, что зимний период одинаково сложен как для нас, так и для нашего врага. У зимы есть определенные преимущества и сложности для ведения боевых действий.
"Для пехотинца воевать зимой – это наибольший ужас. Кроме того, что динамика боев чрезвычайно высока, тебя постоянно пытаются убить, еще и погодные условия надо как-то пережить", – отметил военный.
По мнению Жорина, этой зимой Украина входит не в лучшем положении.
"Было бы немного легче, если бы мы заранее занимались инженерно-фортификационными сооружениями, однако сегодня в большинстве украинский пехотинец сам вынужден создавать у себя под ногами эти фортификационные сооружения. Под обстрелами, штурмами, напором врага, а скоро – и в мороз. А об удобных и тактически выгодных позициях можно даже не упоминать", – подытожил он.
Ранее президент Зеленский встревожил заявлением об "решающей зиме".
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