В Генштабе сообщили о ситуации на границе с Беларусью

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили актуальную информацию о ситуации на границе с Беларусью.

Так, в течение суток на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.

Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 7 мая.

Впрочем, в сообщении отмечается, что до сих пор существует угроза нанесения с территории РБ ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры Украины.

Напомним, на Донбассе россияне бросают все силы на захват Рубежного, Лимана и Северодонецка. Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, но безуспешно.

Андрей Ермак, министр инфраструктуры, председатель правления АО "Укрзалізниця" и глава "Слуга Народа" посетили Ирпень

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