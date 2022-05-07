В Генштабе сообщили о ситуации на границе с Беларусью

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили актуальную информацию о ситуации на границе с Беларусью.
Так, в течение суток на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.
Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 7 мая.
Впрочем, в сообщении отмечается, что до сих пор существует угроза нанесения с территории РБ ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры Украины.
Напомним, на Донбассе россияне бросают все силы на захват Рубежного, Лимана и Северодонецка. Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, но безуспешно.
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