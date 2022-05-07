"Это недопустимо": в Варшаве собираются запретить россиянам праздновать 9 мая

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский выступил категорически против празднования россиянами 9 мая в Варшаве.

На фоне российской войны против Украины Тшасковский назвал это мероприятие "провокацией" и призвал МИД Польши его запретить.

Об этом мэр польской столицы написал в своем Твиттере.

"Я категорически против этого (празднование 9 мая — ред.). Ни одно польское общественное учреждение не должно приобщаться к этой инициативе. Более того, это нужно запретить. Не имею согласия на агрессорский праздник в Варшаве", — написал Тшасковский.

По его словам, МИД Польши вроде бы планирует помочь россиянам в организации празднования 9 мая. Однако Тшасковский убежден, что на фоне российской агрессии в Украине, российских преступлений и геноцида украинцев такая позиция польской власти недопустима.

"Пассивное отношение к организации церемонии российскими властями в общественном пространстве столицы вызывает ошеломляющее сопротивление – как у меня, так и у тысяч жителей Варшавы, которые уже неделями помогают украинцам. Сотням и тысячам тех, кто вынужден был покинуть свои дома и оказаться в нашем городе, спасаясь от российских бомб. Я ожидаю четкой декларации о том, что государственные службы сделают все от них зависящее, чтобы этого не произошло, что я считаю провокацией в нынешней ситуации. Я хочу дать понять, что я не согласен на церемонию поклонения российскому солдату, когда российский солдат убивает невинных людей", — говорится в обращении Тшасковский в МИД Польши.

В ответ на это заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач в своем Твиттере заявил, что польский МИД не планировал оказывать России поддержку в организации празднования дня победы 9 мая. Отмечается, что польское внешнеполитическое ведомство отказало Посольству России в такой просьбе. Пшидач подчеркнул, что по закону МИД не может запретить празднование в Варшаве, однако мэр города может.

Напомним, ранее власти Берлина запретили 8 и 9 мая использование какой-либо украинской символики на уровне с российской. Посол Украины в Германии назвал это "пощечиной украинскому народу".

После шквала критики власти Берлина в течение ограниченного времени все же разрешили использование украинской символики 8-9 мая.

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