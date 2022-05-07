"Це неприпустимо": у Варшаві збираються заборонити росіянам святкувати 9 травня

Мер Варшави Рафал Тшасковський виступив категорично проти святкування росіянами 9 травня у Варшаві.

На тлі російської війни проти України Тшасковський назвав цей захід "провокацією" і закликав МЗС Польщі його заборонити.

Про це мер польсткої столиці написав у своєму Твіттері.

"Я категорично проти цього (святкування 9 травня - ред.). Жодна польська громадська установа не повинна долучатися до цієї ініціативи. Більше того, це треба заборонити. Не маю згоди на агресорське свято у Варшаві", — написав Тшасковський.

За його словами, МЗС Польщі нібито планує допомогти росіянам в організації святкування 9 травня. Проте Тшасковський переконаний, що на тлі російської агресії в Україні, російських злочинів та геноциду українців така позиція польської влади є неприпустимою.

"Пасивне ставлення до організації церемонії російською владою в громадському просторі столиці викликає приголомшливий спротив – як у мене, так і у тисяч мешканців Варшави, які вже тижнями допомагають українцям. Сотням і тисячам тих, хто змушені були покинути свої домівки і опинитися в нашому місті, рятуючись від російських бомб. Я очікую чіткої декларації про те, що державні служби зроблять все від них залежне, щоб цього не сталося, що я вважаю провокацією в нинішній ситуації. Я хочу дати зрозуміти, що я не згоден на церемонію поклоніння російському солдату, де водночас російський солдат вбиває невинних людей", — йдеться у зверненні Тшасковський до МЗС Польщі.

У відповідь на це заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач у своєму Твіттері заявив, що польське МЗС не планувало надавати Росії підтримку в організації святкування дня перемоги 9 травня. Зазначається, що польське зовнішньополітичне відомство відмовило Посольстві Росії в такому проханні. Пшидач наголосив, що, згідно з законом, МЗС не може заборонити святкування у Варшаві, однак мер міста — може.

Нагадаємо, раніше влада Берліна заборонила 8 і 9 травня використання будь-якої української символіки на рівні з російською. Посол України в Німеччині назвав це "ляпасом українському народу".

Після шквалу критики влада Берліна протягом обмеженого часу все ж дозволила використання української символіки 8−9 травня.

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