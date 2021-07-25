В Госдепе США назвали обязанностью России закончить войну против Украины

В США отметили, что именно Россия — страна-агрессор.

Войну на Донбассе должна закончить Россия, которая и оккупировала украинские территории. В США считают, что это ее обязанность.

Об этом заявил Джордж Кент, временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии в интервью "Радио Свобода".

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"Именно Россия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это действительно война. И обязанность закончить войну — это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это была действительно, полностью, война России", — подчеркнул Джордж Кент.

Американский дипломат заверил, что Вашингтон постоянно работает над этим вопросом. Политики США пытаются всегда надлежащим образом поддержать Украину. В частности, в сфере обороны.

Напомним, секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов заявил, что для того, чтобы поддерживаемые Россией боевики покинули оккупированные территории Донбасса, должно быть соответствующее личное решение главы Кремля Владимира Путина.

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