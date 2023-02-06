В Херсоне и временно оккупированном Бердянске раздались взрывы

В Бердянске сообщают о трех взрывах.
В Херсоне и временно захваченном оккупантами Бердянске Запорожской области 6 февраля слышны взрывы.
Об этом сообщают местные жители и глава Бердянской военной администрации Виктория Галицина.
"К настоящему времени известно, что было три взрыва. Два — якобы сработало враждебное ПВО. Один — своей цели достиг", — отметила Галицина в комментарии "Суспільному".
О взрывах в Бердянске также сообщает Telegram-канал Бердянск.
"Бердянская гора, слышны громкие взрывы. Даже в Мариуполе был слышен взрыв, в Урзуфе тоже. Представляю, как бердянцы испугались", — передает канал.
Добавим, что 4 февраля кафиры 60 раз открывали огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области.
Читайте также: