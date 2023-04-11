В Херсоне взрывы раздаются в четвертый раз за день

Местные паблики пишут, что город находится под обстрелом.

В Херсоне слышны звуки взрывов 11 апреля – уже в четвертый раз за день.

Об этом сообщает "Суспільне" и местные паблики.

"В Херсоне четвертый раз за день слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", – говорится в коротком заявлении.

Заметим, что перед этими взрывами в последний раз соответствующие звуки в городе раздавались около 16:00.

Украинские власти пока не комментировали, что происходит.

Напомним, в ночь на 11 апреля в оккупированном Токмаке раздались шесть сильных взрывов. Эти звуки были слышны в местах, где враг концертировал свое вооружение и склады с боеприпасами.

Херсонцы показали свой измученный взрывами город и условия выживания

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