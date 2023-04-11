У Херсоні вибухи лунають вчетверте за день

Місцеві пабліки пишуть, що місто перебуває під обстрілом.

У Херсоні чутно звуки вибухів 11 квітня – вже вчетверте за день.

Про це повідомляє "Суспільне" та місцеві пабліки.

"У Херсоні вчетверте за день чутно вибухи, повідомляють наші кореспонденти", – йдеться в короткій заяві.

Зауважимо, перед цими вибухами востаннє відповідні звуки у місті лунали близько 16:00.

Українська влада наразі не коментувала, що відбувається.

Нагадаємо, в ніч проти 11 квітня в окупованому Токмаку пролунали шість сильних вибухів. Відповідні звуки було чутно в місцях, де ворог концертував своє озброєння та склади з боєприпасами.

Херсонці показали своє понівечене вибухами місто і умови виживання

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