У Херсоні вибухи лунають вчетверте за день

Місцеві пабліки пишуть, що місто перебуває під обстрілом.
У Херсоні чутно звуки вибухів 11 квітня – вже вчетверте за день.
Про це повідомляє "Суспільне" та місцеві пабліки.
"У Херсоні вчетверте за день чутно вибухи, повідомляють наші кореспонденти", – йдеться в короткій заяві.
Зауважимо, перед цими вибухами востаннє відповідні звуки у місті лунали близько 16:00.
Українська влада наразі не коментувала, що відбувається.
Нагадаємо, в ніч проти 11 квітня в окупованому Токмаку пролунали шість сильних вибухів. Відповідні звуки було чутно в місцях, де ворог концертував своє озброєння та склади з боєприпасами.
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