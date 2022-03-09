В Хмельницком прооперировали мальчика из Киева: ребенок имел огнестрельное ранение

Несколько дней мальчику оказывали только неотложную помощь.

В Хмельницкой городской детской больнице прооперировали ребенка из Киева.

Об этом сообщает местное издание "Всем".

Отмечается, что мальчик получил огнестрельное ранение в участок бедра еще 1 марта. В течение нескольких дней ему оказывали только неотложную помощь, ведь сделать операцию ребенку не было возможности. Только когда удалось добраться до Хмельницкого, тогда в городской больнице мальчика успешно прооперировали.

К слову, с начала войны Хмельницкая городская детская больница принимает маленьких пациентов из других областей. В настоящее время находится более 60 пациентов. Среди них десять из Харьковской, Запорожской и Киевской областей.

Медицинский директор Екатерина Демьяник рассказала, что сейчас в заведение попадают дети в тяжелом состоянии. В частности, с обезвоживанием. В неонатальных отделениях находятся 13 малышей. Трое новорожденных – в реанимации. Ее частично перенесли на первый этаж для быстрой эвакуации в случае тревоги.

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