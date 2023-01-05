В Изюме эксгумировали тело 6-летнего мальчика, убитого россиянами

Мальчик из Харьковской области попал под обстрел во дворе своего дома.

С кладбища в Изюме эксгумировали тело 6-летнего мальчика, погибшего во время обстрелов.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По словам родителей, ребенок погиб 22 марта, когда находился во дворе дома. Мальчика похоронили во дворе, а уже 28 марта перезахоронили на кладбище. Тело эксгумировали 5 января.

"Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", — говорится в сообщении.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Херсонской области эксгумировали тело 56-летней жительницы Правдиного, которую расстреляли во дворе дома военные РФ во время оккупации села. По этому факту возбуждено уголовное производство.

В Бородянке эксгумировали полсотни тел погибших, но не всех из них опознали родственники

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