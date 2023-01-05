В Ізюмі ексгумували тіло 6-річного хлопчика, вбитого росіянами

Хлопчик із Харківської області потрапив під обстріл на подвір’ї свого дому.

З кладовища в Ізюмі ексгумували тіло 6-річного хлопчика, який загинув під час обстрілів.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Зі слів батьків, дитина загинула 22 березня, коли перебувала на подвір'ї будинку. Хлопчика поховали у дворі, а вже 28 березня перепоховали на кладовищі. Тіло ексгумували 5 січня.

"Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті", — сказано у повідомленні.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Херсонщині ексгумували тіло 56-річної жительки Правдиного, яку розстріляли на подвір'ї будинку військові РФ під час окупації села. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

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