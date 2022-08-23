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В Мариуполе бездомные собаки в поисках пищи разрывают могилы (видео)

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В Мариуполе бездомные собаки в поисках пищи разрывают могилы (видео)

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Собаки разрывают в Приморском районе города могилы неизвестных мариупольцев.

Во временно оккупированном Мариуполе собаки из-за нехватки пищи разрывают массовые захоронения горожан, погибших после 24 февраля.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"В оккупированном Мариуполе до сих пор не закрыт вопрос относительно надлежащей эксгумации тел из мест хаотического захоронения. Так, бродячие собаки в поисках пищи раскапывают в Приморском районе могилы неизвестных мариупольцев, погибших из-за обстрелов", — говорится в сообщении.

Горсовет отмечает, что такая халатность может привести к вспышке инфекции.

"В некоторых районах и кварталах даже и не приступали к эксгумации тел. Вот так оккупанты и коллаборанты "заботятся" о памяти погибших в этой войне", — отмечает городской совет.

Напомним, оккупанты будут строить в Мариуполе "бетонные курятники" только для военных РФ и коллаборантов.

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