В Мариуполе прогремели взрывы (фото и видео)

Андрющенко утверждает, что враг не смог уничтожить воздушные цели.
В оккупированном Мариуполе раздались взрывы 13 ноября, после которых российские захватчики принялись утверждать об успешной работе ПВО.
Об этом сообщили советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и местные партизаны.
Так, взрывы в Мариуполе были слышны под вечер 13 ноября, а в небе виднелись следы от работы вражеской ПВО.
"Осоколки после срабатывания ПВО засыпают Мариуполь. Падение чего-то сбитого не зафиксировано. Пока. Не будем забывать точность российского ПВО по своим", – сообщил Андрющенко.
Впоследствии он добавил, что, несмотря на ряд взрывов, оккупанты не смогли сбить воздушные цели.
Напомним, 5 ноября сняли на видео, как в оккупированном селе Седово возле Мариуполя разгорелся масштабный пожар на вражеском складе боеприпасов и стоянке российской военной техники.
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