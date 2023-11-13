В Мариуполе прогремели взрывы (фото и видео)

Андрющенко утверждает, что враг не смог уничтожить воздушные цели.

В оккупированном Мариуполе раздались взрывы 13 ноября, после которых российские захватчики принялись утверждать об успешной работе ПВО.

Об этом сообщили советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и местные партизаны.

Так, взрывы в Мариуполе были слышны под вечер 13 ноября, а в небе виднелись следы от работы вражеской ПВО.

"Осоколки после срабатывания ПВО засыпают Мариуполь. Падение чего-то сбитого не зафиксировано. Пока. Не будем забывать точность российского ПВО по своим", – сообщил Андрющенко.

Впоследствии он добавил, что, несмотря на ряд взрывов, оккупанты не смогли сбить воздушные цели.

Работа вражеской ПВО в Мариуполе 13 ноября

Работа вражеской ПВО в Мариуполе 13 ноября

В Мариуполе раздались взрывы: оккупанты заявили о работе ПВО

Напомним, 5 ноября сняли на видео, как в оккупированном селе Седово возле Мариуполя разгорелся масштабный пожар на вражеском складе боеприпасов и стоянке российской военной техники.

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