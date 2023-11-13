У Маріуполі прогриміли вибухи (фото і відео)

Андрющенко стверджує, що ворог не зміг знищити повітряні цілі.

В окупованому Маріуполі пролунали вибухи 13 листопада, після яких російські загарбники взялися стверджувати про успішну роботу своєї ППО.

Про це повідомили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та місцеві партизани.

Так, вибухи в Маріуполі було чутно під вечір 13 листопада, а в небі виднілися сліди від роботи ворожої ППО.

"Осоколки після спрацювання ППО засипають Маріуполь. Падіння чогось збитого не зафіксовано. Поки. Не будемо забувати влучність російської ППО по своїх", – повідомив Андрющенко.

Згодом він додав, що попри низку вибухів, окупанти не змогли збити повітряні цілі.

Робота ворожої ППО в Маріуполі 13 листопада

Робота ворожої ППО в Маріуполі 13 листопада

У Маріуполі пролунали вибухи: окупанти заявили про роботу ППО

Нагадаємо, 5 листопада зняли на відео, як в окупованому селі Сєдове біля Маріуполя палала масштабна пожежа на ворожому складі боєприпасів та стоянці російської військової техніки.

Читайте також: