В Николаеве слышны мощные взрывы

Во время воздушной тревоги поздно вечером 12 мая в Николаеве слышны взрывы.

Взрывы раздались сразу после объявления сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Городской голова Николаева призвал жителей не пренебрегать воздушной тревогой и пройти в укрытие. Пока больше деталей по взрывам нет.

Стоит отметить, что в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Всех просим пройти в укрытие. Есть угроза ракетного удара.

Напомним, вечером 12 мая РФ ударила по Кременчугу Полтавской области 12 ракет. Снаряды попали в несколько разных объектов инфраструктуры, среди которых — Кременчугский НПЗ, который уже вторично попал под обстрел россиян. К счастью, нет пострадавших или погибших.

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