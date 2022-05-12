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У Миколаєві чути потужні вибухи

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У Миколаєві чути потужні вибухи

Фото: ТСН.ua

Під час повітряної тривоги пізно ввечері 12 травня у Миколаєві чути вибухи.

Вибухи пролунали відразу після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва закликав мешканців не нехтувати повітряної тривогою і пройти в укриття. Наразі більше деталей щодо вибухів немає.

Варто зазначити, у більшості областей України оголошена повітряна тривога. Усіх просимо пройти в укриття. Існує загроза ракетного удару.

Нагадаємо, ввечері 12 травня РФ вдарила по Кременчуку Полтавської області 12 ракетами. Снаряди поцілили у кілька різних об'єктів інфраструктури, серед яких - Кременчуцький НПЗ, який уже вдруге потрапив під обстріл росіян. На щастя, немає постраждалих чи загиблих. 

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