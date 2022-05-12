"Євробачення-2022": онлайн-трансляція другого півфіналу конкурсу

Сьогодні, 12 травня, на арені PalaOlimpico у Турині, Італія, відбудеться другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022".
У ньому виступлять представники 18 країн, з піснями яких ви можете ознайомитись у нашому матеріалі. Так, на сцену вийдуть учаснкии з таких країн: Фінляндія, Ізраїль, Сербія, Азербайджан, Грузія, Мальта, Сан-Марино, Австралія, Кіпр, Ірландія, Північна Македонія, Естонія, Румунія, Польща, Чорногорія, Бельгія, Швеція та Чехія.
Сьогодні визначиться ще одна 10-ка фіналістів конкурсу.
Подивитися другий півфінал можна на офіційному YouTube-каналі конкурсу – Eurovision Song Contest.
Також спеціально для вас ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію.
Крім того, слідкувати за перебігом подій можна:
- на телеканалі UA: КУЛЬТУРА
- на офіційному Facebook "Євробачення"
- на сайті Суспільне Культура
- на сайті Суспільне Євробачення
- на YouTube-каналі "Євробачення Україна"
Також дивитися шоу можна у додатку "Дія". Для цього потрібно оновити застосунок і обрати суспільний телеканал UA: КУЛЬТУРА.
Загалом, на "Євробаченні-2022" виступлять представники 40 країн. Так, повернулася Вірменія і Чорногорія. А от Білорусі знову не буде. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила рішення про призупинення членства країни. Також EBU відсторонив від подальшої участі у "Євробаченні" Росію. Виконавча рада конкурсу ухвалила таке рішення після вторгнення країни–агресорки до України. Призупинення членства РФ у конкурсі триватиме доти, поки в країні не зміниться політичний режим.
Нагадаємо, цьогоріч практично кожен артист підтримує Україну, яка героїчно захищається від російських окупантів. Учасники різних країн приходять на урочисті заходи з синьо-жовтими стягами, висловлюють слова підтримки українцям, вигукують "Слава Україні" та усі разом співають пісню Kalush Orchestra — Stefania.
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