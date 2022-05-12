"Євробачення-2022": онлайн-трансляція другого півфіналу конкурсу

Сьогодні, 12 травня, на арені PalaOlimpico у Турині, Італія, відбудеться другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022".

У ньому виступлять представники 18 країн, з піснями яких ви можете ознайомитись у нашому матеріалі. Так, на сцену вийдуть учаснкии з таких країн: Фінляндія, Ізраїль, Сербія, Азербайджан, Грузія, Мальта, Сан-Марино, Австралія, Кіпр, Ірландія, Північна Македонія, Естонія, Румунія, Польща, Чорногорія, Бельгія, Швеція та Чехія.

Сьогодні визначиться ще одна 10-ка фіналістів конкурсу.

Подивитися другий півфінал можна на офіційному YouTube-каналі конкурсу – Eurovision Song Contest.

Також спеціально для вас ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію.

Крім того, слідкувати за перебігом подій можна:

на телеканалі UA: КУЛЬТУРА

на офіційному Facebook "Євробачення"

на сайті Суспільне Культура

на сайті Суспільне Євробачення

на YouTube-каналі "Євробачення Україна"

Також дивитися шоу можна у додатку "Дія". Для цього потрібно оновити застосунок і обрати суспільний телеканал UA: КУЛЬТУРА.

Загалом, на "Євробаченні-2022" виступлять представники 40 країн. Так, повернулася Вірменія і Чорногорія. А от Білорусі знову не буде. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила рішення про призупинення членства країни. Також EBU відсторонив від подальшої участі у "Євробаченні" Росію. Виконавча рада конкурсу ухвалила таке рішення після вторгнення країни–агресорки до України. Призупинення членства РФ у конкурсі триватиме доти, поки в країні не зміниться політичний режим.

Гурт Kalush Orchestra запалив на італійській сцені півфіналу "Євробачення"

Нагадаємо, цьогоріч практично кожен артист підтримує Україну, яка героїчно захищається від російських окупантів. Учасники різних країн приходять на урочисті заходи з синьо-жовтими стягами, висловлюють слова підтримки українцям, вигукують "Слава Україні" та усі разом співають пісню Kalush Orchestra — Stefania.

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