"Евровидение-2022": онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса

Сегодня, 12 мая, на арене PalaOlimpico в Турине, Италия состоится второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022".

В нем выступят представители 18 стран, с песнями которых вы можете ознакомиться в нашем материале. Так, на сцену выйдут участки из таких стран: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан-Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция и Чехия.

Сегодня определится еще одна десятка финалистов конкурса.

Посмотреть второй полуфинал можно на официальном YouTube-канале конкурса – Eurovision Song Contest.

Также специально для вас ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Кроме того, следить за ходом событий можно:

на телеканале UA: КУЛЬТУРА

на официальном Facebook "Евровидение"

на сайте Общественное Культура

на сайте Общественное Евровидение

на YouTube-канале "Евровидение Украина"

Также смотреть шоу можно в приложении "Дія". Для этого необходимо обновить приложение и выбрать общественный телеканал UA: КУЛЬТУРА.

В целом на "Евровидении-2022" выступят представители 40 стран. Так, вернулась Армения и Черногория. А вот Беларуси снова не будет. Европейский языковой союз (EBU) принял решение о приостановлении членства страны. Также EBU отстранил от дальнейшего участия в "Евровидении" Россию. Исполнительный совет конкурса принял такое решение после вторжения страны-агрессорки в Украину. Приостановление членства РФ в конкурсе будет продолжаться до тех пор, пока в стране не изменится политический режим.

Группа Kalush Orchestra зажгла на итальянской сцене полуфинала "Евровидения"

Напомним, в этом году практически каждый артист поддерживает Украину, героически защищаемую от российских оккупантов. Участники разных стран приходят на торжественные мероприятия с сине-желтыми флагами, выражают слова поддержки украинцам, выкрикивают "Слава Украине" и все вместе поют песню Kalush Orchestra — Stefania.

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