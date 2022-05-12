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Донецкая область: за сутки оккупанты убили как минимум 4 гражданских

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Донецкая область: за сутки оккупанты убили как минимум 4 гражданских

Фото: Национальная полиция Украины

На территории Донецкой области 12 мая погибли 4 человека, еще 5 были ранены.

В течение этих суток, 12 мая, российские оккупанты убили еще 4 мирных жителей Донбасса.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Так, в Новоселовке погибли два мирных жителя, 1 человек погиб в Авдеевке и 1 — в Лимане. Еще 5 гражданских людей были ранены.

В целом, с начала полномасштабного российского вторжения на территории Донецкой области в результате действий оккупантов погибли 356 гражданских и 1038 были ранены (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

Ранее в Генштабе рассказали об активности россиян на основных направлениях Донбасса.

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