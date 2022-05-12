Донецька область: за добу окупанти вбили як мінімум 4 цивільних

Донецька область: за добу окупанти вбили як мінімум 4 цивільних

На території Донецької області 12 травня загинули 4 людини, ще 5 було поранено.

Протягом цієї доби, 12 травня, російські окупанти вбили ще 4 мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, у Новоселівці загинуло двоє мирних жителів, 1 людина загинула в Авдіївці та 1 — у Лимані. Ще 5 цивільних людей були поранені.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 356 цивільних і 1038 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Раніше у Генштабі розповіли про активність росіян на основних напрямках Донбасу.

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