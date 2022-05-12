Прийшли додому й забрали: у Херсоні окупанти викрали танцівника

Російські військові окупували Херсон. Загарбники чинять у місті свавілля, зокрема – викрадають українців.

Стало відомо, що 9 травня окупанти прийшли додому до танцівника у стилі хіп-хоп Віталія Клименка та вивезли його у невідомому напрямку.

Про це повідомили представники танцювального чемпіонату Explosion Battle на сторінці Instagram. Вони просили усіх небайдужих допомогти з пошуком.

"У Херсоні російські окупанти викрали нашого танцівника. 9 травня прийшли до його дому та забрали", - йшлося у повідомленні.

Згодом рідна сестра Віталія повідомила, що танцівника знайшли. Російські окупанти тримають його в так званому "СІЗО". Загарбники говорять, що можливо відпустять Віталія. Більше інформації родині танцівника вони не дали.

Фото: m4ku13/Instagram

"Він перебуває в СІЗО, куди всіх забирають. Сказали, що можливо відпустять, але коли саме – не сказали. Що саме з ним – теж не говорять", - розповіла Сестра.

Зазначимо, Віталій Клименко проживає у Херсоні, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупували росіяни. Юнак, судячи з його сторінки в Instagram, займається танцями у стилі хіп-хоп. Також Віталій працює хореографом.

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