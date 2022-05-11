Представник Ізраїлю на "Євробаченні-2022" уклав шлюб зі своїм партнером

Представник Ізраїлю на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" поділився радісною новиною.

Співак Michael Ben David уклад шлюб зі своїм партнером, якого звуть Роі Рам.

Радісною новиною артист поділився у своєму Instagram та опублікував відповідне фото, на якому на безіменних пальцях закоханих красуються обручки.

"Друзі, а хто тут уклав шлюб?" - підписав допис співак.

Michael Ben David з партнером / Фото: instagram.com/michaelbdd

До речі, закохані, які вже два роки разом, вирішили, що вже час укласти шлюб саме в Турині, де завтра відбудеться другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022", де Michael Ben David представлятиме Ізраїль.

Зазначимо, Міхаель раніше розповідав, що його мама з України, а родичі зараз живуть у Києві. Тож він неабияк підтримує українців. Разом з тим, він бажає, аби Україна перемогла Росію та скоріше відбудувала країну.

Нагадаємо, фінал "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня. Саме тоді й стане відомо, хто ж стане переможцем у міжнародному пісенному конкурсі. Сайт ТСН.ua, вже за традицією, вестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на музичній першості.

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