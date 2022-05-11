Представитель Израиля на "Евровидении-2022" заключил брак со своим партнером

Представитель Израиля на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" поделился радостной новостью.

Певец Michael Ben David заключил брак со своим партнером, которого зовут Рои Рам.

Радостной новостью артист поделился в своем Instagram и опубликовал соответствующее фото, на котором на безымянных пальцах влюбленных красуются кольца.

"Друзья, а кто здесь заключил брак?" — подписал пост певец.

Michael Ben David с партнером / Фото: instagram.com/michaelbdd

К слову, влюбленные, которые уже два года вместе, решили, что пора заключить брак именно в Турине, где завтра состоится второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022", где Michael Ben David будет представлять Израиль.

Отметим, что Михаэль ранее рассказывал, что его мама из Украины, а родственники сейчас живут в Киеве. Поэтому он очень поддерживает украинцев. Вместе с тем он желает, чтобы Украина победила Россию и скорее отстроила страну.

Напомним, финал "Евровидения-2022" состоится 14 мая. Именно тогда и станет известно, кто станет победителем в международном песенном конкурсе. Сайт ТСН.ua, уже по традиции, будет вести трансляцию мероприятия и в режиме онлайн будет сообщать читателям о ходе событий на музыкальном первенстве.

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