В оккупированном Севастополе слышны сильные взрывы

Во временно оккупированном Севастополе вечером, 22 мая, слышны громкие взрывы. Местные сообщают о "работе ПВО".

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

По данным журналистов, в захваченном Россией Севастополе 22 мая вечером слышны сильные взрывы. Местные жители сообщают, что в городе, вероятно, работает система ПВО по неизвестным целям.

В то же время гауляйтер Севастополя Развожаев заявил, что мощные взрывы на оккупированном полуострове – это "учения" российских оккупантов.

Пока точной информации о громких взрывах нет.

Напомним, оккупированном Симферополе, что в Крыму, 21 мая, в большинстве районов внезапно исчез свет.

Также во временно оккупированном Крыму ночью 20 мая прогремел взрыв на аэродроме "Кача" вблизи Севастополя. В результате был поврежден боевой вертолет Ми-8 российских оккупантов.

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