В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадала целая семья: подробности

Сообщается, что ранило мужа, его жену и их дочь.

Вчера вечером, 28 октября, российская армия ударила по Кривому Рогу ракетой, в результате ракетного удара пострадала целая семья.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«В общей сложности травмы получили пять мужчин от 58 до 40 лет. Среди пострадавших девять женщин от 19 до 88 лет. Состояние подавляющего большинства врачи оценивают как среднюю тяжесть. В реанимации остается один местный житель. При его жизни сейчас продолжают бороться медики», — рассказал он.

По его словам, в больнице находятся восемь пациентов, получивших серьезные повреждения в результате атаки. Среди травм – переломы, черепно-мозговые травмы, резаные раны и осколочные ранения.

Напомним, в Харькове произошел "прилет" по зданию Госпрома. 28 октября вечером россияне атаковали город КАБами.

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