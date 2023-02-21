В РФ готовятся массово мобилизовывать студентов: в ГУР раскрыли детали (документ)

Мобилизация студентов очной формы обучения в РФ, скорее всего, будет проведена к 1 апреля, считают в ГУР.

В России, которая начала войну против Украины, готовятся к массовой мобилизации студентов высших учебных заведений очной формы обучения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, сейчас в РФ продолжаются мероприятия с обеспечения проведения очередной волны мобилизации.

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Есть информация, что в стране-агрессоре активно наращиваются возможности обеспечения массовой мобилизации студентов высших учебных заведений. Для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения.

"В частности, руководством новосибирского государственного педагогического университета, томского политехнического университета, томского государственного педагогического университета выданы документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на "участках оповещения", — говорится в сообщении ГУР.

На этих "участках" также планируют привлекать россиян, официально не подлежащих мобилизации. Управлять ими будут представители высшего руководства учебных заведений.

В то же время, как отмечается, в Томском политехническом университете включение в состав "участков" происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников.

"Важно, что для проведения очередной волны мобилизации в России не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена. Предположительно мобилизация будет проведена к 1 апреля — начала весеннего призыва на срочную службу. в случае необходимости начало призыва может быть отсрочено", — говорится в заявлении ГУР.

Между тем потери оккупантов в Украине с 24 февраля 2022 года достигли — 144 440 человек. В сутки ликвидировано еще 760 российских военных. Данные уточняются.

Напомним, бывший советник Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив выразил сомнение, что Путин может объявить полную мобилизацию на годовщину вторжения в Украину, 24 февраля.