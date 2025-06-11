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В России анонсировали новый обмен тяжелоранеными пленными
Обмен состоится в рамках соглашения, достигнутого в ходе переговоров, недавно состоявшихся в Стамбуле.
В четверг, 12 июня, Россия и Украина обменяются тяжелоранеными военнопленными.
Об этом объявил в социальных сетях главный переговорщик России Владимир Мединский.
«Завтра мы начнем срочный „санитарный обмен“ тяжелоранеными пленными», — написал он.
Таким образом будет реализован один из этапов соглашения, достигнутого во время переговоров, недавно состоявшихся в Стамбуле.
Украина пока не прокомментировала это заявление.
Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили о возвращении тел 1212 павших украинских воинов, которые погибли, защищая наше государство от российской агрессии.
Среди погибших воинов — защитники, которые погибли в боях на территории Курской области, Харьковщины, Луганщины, Донетчины, Запорожской области и Херсонщины.
Напомним, обмен телами погибших Защитников Украины состоялся в рамках последних договоренностей между делегациями Украины и России в Стамбуле. Перед этим, 9 и 10 июня, состоялись два этапа обмена военнопленными: сначала вернули молодых пленных в возрасте до 25 лет, а на следующий день — тяжелораненых и больных военнослужащих.