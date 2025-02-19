В ряде областей воздушная тревога: что известно

Следует находиться в укрытиях.
В ряде областей днем 19 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", — говорится в сообщении.
По состоянию на 16:24 "покраснели" следующие области:
- Кировоградская
- Полтавская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Днепропетровская
Ранее речь шла о том, что в Киеве и ряде областей днем 19 февраля объявлена воздушная тревога. Сначала сирены раздались в столице, затем "покраснели" другие области.
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