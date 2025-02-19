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В ряде областей воздушная тревога: что известно

В ряде областей воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога 19 февраля

Следует находиться в укрытиях.

В ряде областей днем 19 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", — говорится в сообщении.

По состоянию на 16:24 "покраснели" следующие области:

  • Кировоградская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Днепропетровская

Ранее речь шла о том, что в Киеве и ряде областей днем 19 февраля объявлена воздушная тревога. Сначала сирены раздались в столице, затем "покраснели" другие области.

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