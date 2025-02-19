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У низці областей повітряна тривога: що відомо

У низці областей повітряна тривога: що відомо

Повітряна тривога 19 лютого

Слід перебувати в укриттях.

У низці областей вдень 19 лютого оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ України.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!", - йдеться у повідомленні.

Станом на 16:24 "почервоніли" такі області:

  • Кіровоградська
  • Полтавська
  • Сумська
  • Харківська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Дніпропетровська

Раніше йшлося про те, що у Києві та низці областей вдень 19 лютого оголошено повітряну тривогу. Спочатку сирени залунали у столиці, потім "почервоніли" інші області. 

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