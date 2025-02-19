У низці областей повітряна тривога: що відомо

Слід перебувати в укриттях.
У низці областей вдень 19 лютого оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ України.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!", - йдеться у повідомленні.
Станом на 16:24 "почервоніли" такі області:
- Кіровоградська
- Полтавська
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Запорізька
- Дніпропетровська
Раніше йшлося про те, що у Києві та низці областей вдень 19 лютого оголошено повітряну тривогу. Спочатку сирени залунали у столиці, потім "почервоніли" інші області.
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