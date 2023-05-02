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В США отказались озвучивать потери Украины на войне

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В США отказались озвучивать потери Украины на войне

С начала полномасштабной войны США не обнародовали информацию о потерях Украины на войне / Фото: Associated Press

С начала полномасштабной войны США не обнародовали такую информацию.

В Белом доме подчеркнули, что не будут озвучивать информацию о потерях Украины на войне.

Об этом пишет CNN.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, США никогда не предоставляли такой информации и не собираются.

"Украинцы здесь жертвы, Россия – агрессор, и я просто не собираюсь выкладывать в открытый доступ информацию, которая, опять-таки, усложнит жизнь украинцам. Мне не нужно придерживаться того же чувства вежливости по отношению к россиянам – я этого не делал и не собираюсь сейчас начинать", – добавил он.

Отметим, что общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения до 2 мая 2023 года ориентировочно составляют 191 420 человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 460 оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
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